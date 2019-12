Pro Loco Sarzana, lunedì si vota. Già dieci candidati

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento lunedì prossimo dalle 14.00 alle 20.00 alla Casa del mutilato di Sarzana, in Via Landinelli, per l'elezione del consiglio della neonata Proloco, ormai arrivata a una settantina di iscritti, parte dei quali si sono ritrovati oggi pomeriggio proprio nell'edificio che ospiterà il voto. Ci sarà tempo fino a venerdì 6 dicembre per avanzare la propria candidatura, ma già i nomi in lizza non mancano. Al momento se ne contano dieci: Rolando Antognoli, Francesca Bertolla del Caffé Costituzionale, Massimo Baruzzo, Lorella Baudoni di Casa Marietta, la consulente in ambito turistico Sheila Cabano, Katia Demi del Kulchur, la presidente di 'Sarzana turismo' Sara Di Martino, Marco Lorè dell'Hostaria Marcomando, l'orefice Stefano Muraglia, David Paruano di Kreativelab. Da candidati e iscritti c'è la chiara volontà di operare per la crescita di Sarzana da più punti di vista - eventi, promozione, decoro ecc. – in collaborazione con il Comune. Dalle elezioni usciranno i nove membri del consiglio dell'associazione, i quali poi voteranno per decidere chi tra loro rivestirà le cariche di presidente, vicepresidente e segretario.