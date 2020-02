Primo soccorso cardiaco, una tecnica che tutti dovrebbero conoscere

Sarzana - Val di Magra - Domani, Sabato 15 Febbraio 2020, nella sala polivalente del comune di Arcola, situata in Piazza 2 Giugno, si terrà l'incontro “IL PRIMO SOCCORSO NELL'ARRESTO CARDIACO”, inserito nel progetto di Cultura Sanitaria 2020.

L'evento avrà inizio alle ore 9:30 con una dimostrazione pratica di primo intervento da parte dei militi volontari della Pubblica Assistenza “Croce Verde Arcola”.



“L'associazione è sempre in prima linea quando si parla di Cardio-protezione, di fondamentale importanza è insegnare ai cittadini quali manovre possono mettere in atto nell'attesa dei soccorsi quando una persona vicino a loro accusa un arresto cardiaco.

Dobbiamo ricordarci che in caso di arresto cardiaco dopo 4 minuti iniziano i danni cerebrali e dopo 10 minuti le lesioni diventano irreversibili, quindi è di importantissimo essere pronti ad intervenire in caso di necessità.

Come Croce Verde teniamo spesso corsi informativi sull'utilizzo del Dae e sulle manovre rianimatorie, per chi fosse interessato può contattarci sulle nostre pagine Social o al numero 0187/987468.”

La mattinata proseguirà alle ore 10 con l'intervento della Dott.ssa Daniela Aschieri, Direttore UO Cardiologia Castel San Giovanni – Piacenza e con l'intervento del Dott. Lorenzo Cozzani, ideatore e curatore del progetto.

Per maggiori informazioni potete contattare la Biblioteca “Rina Pellegri” allo 0187/954100 oppure per mail a biblioteca@comune.arcola.sp.it