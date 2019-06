Primo matrimonio civile nell'anfiteatro di Luni antica

Sarzana - Val di Magra - Primo matrimonio civile celebrato dal Comune nell’anfiteatro romano di Luni antica. Grazie ad una recente convenzione sottoscritta fra l'ente comunale di Luni e il Polo museale della Liguria, il sogno di tanti aspiranti sposi è diventato realtà. Oggi per la prima volta infatti si è celebrato un matrimonio all’interno della zona archeologica, suggestiva cornice di nozze dal taglio decisamente internazionale. Lo sposo Edoardo, è un ortonovese doc, mentre la sposa, Cora, è olandese. La presenza di un testimone proveniente dall’Australia e di un folto pubblico di persone provenienti da ogni parte del mondo ha impresso alla fatidica giornata una piacevole impronta cosmopolita.



Il tutto in linea con i desiderata di Palazzo civico, che spera di dare sempre più visibilità all'area archeologica e di conseguenza a tutto il territorio comunale. Non a caso il sindaco Alessandro Silvestri nel suo breve saluto ha sottolineato come non ci si potesse aspettare un pubblico migliore, formato da invitati di così tante nazionalità. La presenza di un pubblico eterogeneo ha altresì richiesto una simpatica traduzione simultanea della cerimonia affinché tutti ne fossero resi pienamente partecipi. E il sindaco Silvestri ha suggellato questo evento - il primo nella storia del Comune - nominando idealmente gli sposi ambasciatori di Luni nel mondo, auspicando che la loro scelta di convolare a nozze nell'anfiteatro possa essere seguita da altre coppie.