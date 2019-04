Primo maggio con la festa diocesana della famiglia

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo Primo maggio a Bocca di Magra si terrà la festa diocesana della Famiglia, una camminata con le famiglie, per le famiglie che attraverserà il paese, con soste dedicate a giochi in famiglia, riflessioni, animazione, preghiera e arrivo al Monastero S. Croce dove, dopo un pranzo veloce (a sacco) e intrattenimento (a cura dell'Associazione I Vagabondi) i partecipanti incontreranno Gigi e Annachiara De Palo (Gigi è il Presidente del Forum nazionale delle associazioni famigliari) che presenteranno il libro "Ci vediamo a casa. La Famiglia e altri meravigliosi disastri". La narrazione della quotidianità di una famiglia numerosa, come tante. Un libro che è sia un romanzo divertente scritto da due genitori ma prima di tutto da una coppia di sposi, per riscoprire la bellezza della famiglia. La vita di una famiglia, con la quotidianeità senza la pretesa di fornire ricette, perché “ricette non ce ne sono, se non l’amore e la voglia di mettersi in gioco ogni giorno”.



La camminata (accoglienza ore 09.30 e partenza alle ore 10.00) vuole rappresentare il cammino della famiglia, dove a volte c'è bisogno di "soste", di condividere con altre famiglie la quotidianeità,la festa, la preghiera, la fatica e le difficoltà (salita e terreno sconnesso). Alla manifestazione saranno coinvolte associazioni e movimenti che attraverso momenti di gioco e riflessione affronteranno temi quali:

il perdono : Azione Cattolica curerà questo spazio attraverso un gioco dove si metterà in evidenza l'importanza di un abbraccio perchè spesso, esprime tutto ciò che non riusciamo ad esprimere a parole; l'alleanza in famiglia : il Movimento Focolari, attraverso video e giochi ideati per far si che tutta la famiglia possa collaborare ad raggiungere un obiettivo; una sosta presso i resti della Villa Romana: la dott.ssa Vincenza Porfidio, (storico dell'arte - Associazione Varamagra) ) ci aiuterà a conoscere come vivevano anticamente le famiglie anche attraverso un antico gioco; un momento di preghiera e riflessione personale all'interno della Chiesa di S. Andrea, aiutati dal video “Il tempo della preghiera per ritrovare Dio”. I parrocchiani offriranno bevande e dolci a tutti i partecipanti.



Al Monastero S. Croce si ritroveranno alcune realtà diocesane che ricorderanno: la solidarietà : sarà presente Caritas Diocesana della Spezia – Sarzana – Brugnato , l’organismo pastorale istituito dal Vescovo il cui fine è quello di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità. la Caritas è espressione dell’impegno della Chiesa nella testimonianza di solidarietà verso le persone svantaggiate, per lo sviluppo dell’uomo, la giustizia sociale e la pace; organizza a livello diocesano interventi di emergenza e di solidarietà; tutela della vita: il Centro di Aiuto alla Vita da anni presente nel nostro territorio, è una comunità al servizio della donna che si trova in difficoltà a causa della gravidanza.

Offre gratuitamente e in maniera discreta, colloquio, consiglio, aiuto pratico, medico, sociale, psicologico. Attivo 24 h su 24 perchè nessuna mamma si senta sola ad affrontare situazioni che le appaiono più grandi di lei; politiche a favore della famiglia: il Forum delle associazioni famigliari da anni si occupa di valorizzare il lavoro famigliare, il riconoscimento della famiglia come soggetto primario sul piano fiscale, l’introduzione di reali misure di politica familiare



L'associazione La Famiglia (sede a Casa Massà- via Cadorna 24 a La Spezia e Punto famiglia di Fiumaretta- offre consulenze a coppie e famiglie che vivono momenti di difficoltà comunicativa, genitoriale, organizza attività di formazione, laboratori etc) proporrà un momento dedicato a mamme e bimbo, un laboratorio di musicoterapia per bambini da 12 a 36 mesi. Il laboratorio (PRIMO GRUPPO: dalle 13.00 alle 13.45 - SECONDO GRUPPO: dalle 13.45 alle 14.30) è stato pensato per le mamme e i loro piccoli per familiarizzare con il canale espressivo sonoro-musicale, che può diventare un importante strumento per comunicare, giocare e affrontare i vari momenti della giornata;per aderire Inviare sms al numero 328-5834990 segnalando a quale gruppo si desidera partecipare



L'associazione Agire (Ass. Giovani in Rete ,composta da famiglie) ricorderà alcuni spettacoli realizzati nel corso dei 10 anni dell'associazione. L’Associazione Giovani in Rete è nata nel 2010 dalla collaborazione dei giovani di alcuni Oratori della città. Le radici di questa nuova realtà vanno tuttavia cercate molto più indietro nel tempo, nel 2007, quando alcuni giovani iniziarono a pensare a quello che sarebbe stato l’ormai celeberrimo musical “Forza Venite Gente”. Abbiamo intuito quanto fosse importante coinvolgere, allargare, condividere, lavorare non più nel nostro “orticello” ma insieme agli altri, come si dice, “in rete” racconta Michele Codeglia Presidente dell'Associazione.



Il Parco Montemarcello - Magra -Vara proporrà un momento di riflessione sulla salvaguardia del Creato; “Viviamo in un giardino, affidato alle nostre mani” vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, un luogo abitabile per tutti , conservandolo nella sua bellezza. Il Gruppo Giovani Vincenziani e la Pastorale giovanile collaboreranno per l'animazione dei piccoli e come giovani Cleopa, indicheranno il percorso ai partecipanti. La Santa Messa celebrata da S. E Monsignor Luigi Ernesto Palletti, animata dal gruppo Amici di S. Francesco e Mt 5,13 concluderà la giornata. Passo dopo passo...come moderni discepoli sulla strada verso Emmaus; volti, persone, immagini, storie famigliari e accanto Colui che apre gli occhi e il cuore, consegna una gioia da condividere nelle nostre comunità , parrocchie, famiglie. Si ringrazia il Comune di Ameglia e il Parco Montemarcello-Magra-Vara per il patrocinio alla manifestazione. Per informazioni: 328-5834990 oppure 347-3830449