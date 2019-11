Primo incontro per la nuova Pro Loco di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Inizia a muovere i suoi primi passi la neonata Pro Loco di Sarzana che terrà una riunione preliminare il prossimo 20 novembre alle ore 14.30 presso la Casa del mutilato di via Landinelli. Il comitato promotore, composto da Rolando Antognoli, Federico Baldassari, Marta Campioli, Katia Demi, Gabriele Di Sarcina, Nicola Grasso, Stefano Muraglia e David Paruano, incontrerà aderenti e futuri sostenitori per illustrare le finalità del nuovo organo in quella che sarà “Un'occasione di incontro per condividere idee e coinvolgere commercianti e cittadini che fervono dalla voglia di far splendere la nostra meravigliosa Sarzana”.



Alla tavola rotonda sarà presente anche Giorgio Antognoli, Presidente di Unpli La Spezia (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) per rispondere a quesiti e fornire chiarimenti in merito alla disciplina delle Pro Loco.