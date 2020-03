Prima vittima amegliese, De Ranieri: "Siamo vicini alla famiglia"

Il sindaco ai cittadini: "Non cercate deroghe o scuse per uscire".

Sarzana - Val di Magra - Nel giorno del primo decesso di un amegliese – un 88enne che era ricoverato al Sant'Andrea – il sindaco Andrea De Ranieri ha rinnovato l'appello a tutti i cittadini a rimanere a casa limitando al minimo gli spostamenti. “Abbiamo ricevuto la drammatica notizia del decesso di un nostro concittadino risultato positivo – ha detto – alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e vicinanza in questo momento così difficile che non permetterà nemmeno di salutare questa persona”.



“Quanto accaduto – ha aggiunto De Ranieri – deve farci tenere la guardia ancora più alta e la massima attenzione su cosa può fare questa malattia e sulla sua diffusione. Noi stiamo monitorando gli arrivi delle persone, le quarantene e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere ma gran parte del lavoro devono farlo i cittadini con attenzione e prudenza evitando uscite e contatti. Non cercate deroghe e scuse per uscire di casa, evitate di andare tutti i giorni a comprare un etto di prosciutto ma fate anzi delle spese quando avete modo. Tenere sempre un comportamento prudente mettendo guanti e lavandovi le mani, il virus è pericoloso e contagioso. Siate prudenti”.