Sarzana - Val di Magra - Sarà operativa entro la metà di dicembre la nuova Pro Loco di Sarzana che questo pomeriggio si è riunita per la prima volta presso la Casa del mutilato di via Landinelli. Di fronte ad un buon numero di commercianti il comitato promotore ha infatti spiegato finalità e modalità di composizione dell'organigramma che ne prenderà le redini con l'obiettivo primario di promuovere la città organizzando eventi e manifestazioni.

Il prossimo 2 dicembre si terrà l'assemblea nella quale sarà possibile presentare la propria candidatura per la presidenza o per il consiglio, che sarà formato da nove membri. Per partecipare alle elezioni ci sarà tempo fino 6 dicembre mentre il 9 si terrà la fase di voto che andrà a delineare il gruppo che avrà il compito di dare piena attività alla Pro Loco che conta già una quarantina di tesserati.

I moduli per l'iscrizione sono disponibili presso “Mondo merenda” in piazza Matteotti.