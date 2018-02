Prima elementare a rischio per la scuola di Ressora

Yoga e teatro tra i banchi per incentivare le iscrizioni. Quest'anno coinvolta anche la compagnia "Teatro del vento".

Sarzana - Val di Magra - Prima elementare a rischio per la primaria Eraldo Bernabo a Ressora Arcola. Le mamme però non ci stanno e come consiglio di classe da due anni a questa parte organizza una serie di attività per incentivare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

L'Eraldo Bernabò sia per i genitori che per i piccoli è un gioiello. In un punto riparato rispetto alla ben più trafficata zona dell'Aurelia conta un totale di 40 alunni. E' a norma per l'antisismica e al suo interno si è creata una sorta di grande famiglia.



Per incentivare le iscrizioni i genitori si sono rimboccati le maniche e hanno organizzato all'interno del plesso due progetti dedicati allo yoga e al teatro.

"Quest'anno - spiega Sara Weber una delle mamme - ci avvaleremo della collaborazione della compagnia 'Teatro del vento' con un filone particolare dedicato all'alimentazione. L'anno scorso invece assieme ai genitori abbiamo portato lo yoga a scuola e abbiamo fatto tante letture a lume di candela con Eleonora Scali".



"La scuola - racconta ancora Sara - è un'isola felice, dove il più grande aiuta il più piccolo per un totale di 40 bambini. Il vantaggio di questa scuola è anche quello di essere piccola e al suo interno ospita un'atmosfera protetta, simile a quella di una vera e propria famiglia. Ad esempio i bambini più grandi accolgono i più piccoli e insieme proseguono nel cammino ed è proprio questo il punto di forza della scuola".