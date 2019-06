Preziosissimo sangue, grande partecipazione a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Una notevole partecipazione di fedeli, come nella tradizione, ha caratterizzato a Sarzana, domenica e lunedì scorso, le celebrazioni in onore della reliquia del Preziosissimo Sangue. Al valore della reliquia, e della sua devozione, ha fatto riferimento il cardinale Gualtiero Bassetti nell’omelia della Messa solenne che ha presieduto lunedì mattina nella basilica concattedrale. «Il Sangue – ha detto l’arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente dei vescovi italiani – è simbolo concreto del sacrificio di Cristo: ed il sacrificio è la base di una vita cristiana autentica non solo per le singole persone ma anche per la comunità». Il giorno precedente, la processione solenne per le vie cittadine era stata presieduta dal vescovo di Volterra Alberto Silvani, originario di Villafranca in Lunigiana, comune appartenente al territorio dell’antica diocesi di Luni.