Prevenzione alla corruzione, il Comune di Vezzano aggiorna il piano

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano informa i cittadini, le associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Vezzano Ligure, che è in corso l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il piano come da ultimo aggiornato (PTPCT 2020-2022) è visionabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “prevenzione della corruzione”.

Entro il 27/02/2021 potranno essere trasmesse eventuali proposte e/o osservazioni utili all’elaborazione dell’aggiornamento, mediante l’invio delle stesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, all’indirizzo mail: segretario@comune.vezzanoligure.sp.it o all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.comunevezzanoligure@pec.it

Le proposte e le osservazioni dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune www.vezzanoligure.sp.it