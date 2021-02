Presentato in Commissione regionale il progetto del Parco sulle biomasse

Sarzana - Val di Magra - Si è svolta stamani in remoto l’audizione con la IV Commissione Ambiente della Regione Liguria di cui è presidente Domenico Cianci e Vicepresidente Davide Natale, per l’approfondimento del progetto di bacino di Manutenzione e conservazione dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio.

La presentazione politica da parte del Commissario e tecnica, da parte del Direttore assistito dalll’economista di EIDOS Riccardo Bonanini e da Maurizio Bacci di IRIS ambiente ha valorizzato le potenzialità ambientali, sociali ed economiche del progetto.

Progetto che nella sua filosofia tratta della conservazione e gestione del patrimonio forestale a cui è associato il trasporto di materiale vegetale che più volte all’anno si deposita sulle spiagge di Ameglia e di Sarzana e, dall’altro lato affronta il problema del dissesto idrogeologico prendendo atto che il fiume, con il proprio bacino, è come un organismo vivente, più che un sistema meramente idraulico. Un ecosistema che è anche un potenziale luogo di socialità piuttosto che un territorio marginale rispetto a ciò che è costruito.

I membri della Commissione, al completo e dei diversi gruppi, si sono espressi positivamente sulla filosofia del progetto e sulla sua necessità di attivazione, permettendo quindi di approfondire i singoli aspetti e analizzando le possibilità che questo piano possa entrare nelle richieste della Regione Liguria, per l’asse strategico di Transizione ecologica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, essendo legato ai presupposti del Next Generation EU.

Il Parco valuta quindi "estremamente positiva e costruttiva l’audizione avuta, augurandosi che la Regione Liguria assuma nelle proprie politiche ambientali le problematiche non più rinviabili e le metodologie avanzate nella proposta progettuale".