Potature alberi nel viale della Pace

Sarzana - Val di Magra - Durerà fino a martedì 19 gennaio la nuova disciplina stradale per i lavori di potatura della piante nel viale Della Pace come stabilito da ordinanza n.2 della polizia locale.

L’ordinanza stabilisce infatti che , per consentire l’intervento come richiesto dal settore territorio e garantire la pubblica e privata incolumità da oggi e fino al 19 gennaio, dalle ore 8 e fino alle ore 18, eccetto il giovedì e i festivi e prefestivi, la circolazione stradale nel Viale della Pace avvererà secondo le seguenti modalità: divieto di transito e sosta veicolare tratto da Via Gori a Via Paganino; divieto di transito pedonale sul tratto di marciapiede altezza e prossimità del cantiere con deviazione dei pedoni sul lato opposto con l'ausilio di movieri; divieto di transito veicolare nella Via IV Novembre quando l'avanzamento lavori non ne permette lo sfociare su Viale della Pace. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.