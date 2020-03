Positivo un operatore della casa di riposo, due ospiti in osservazione

Sarzana - Val di Magra - Un operatore della casa di riposo Sabbadini di Sarzana è risultato positivo al tampone da Covid 19 mentre altri due degenti della struttura che hanno sintomi febbrili sono in osservazione e sono stati messi in isolamento. È quanto riferito dal sindaco di Cristina Ponzanelli nella giornata di ieri a consiglieri comunali e giunta per aggiornarli sulla situazione cittadina. Secondo i dati forniti da Asl5 i sarzanesi positivi sono undici mentre 52 persone si trovano in regime di vigilanza attiva per essere state a stretto contatto con soggetti positivi.



In merito alla situazione della Rsa il gestore ieri ha comunicato al Comune il decesso in ospedale di una ospite della struttura e il ricovero di un altro ospite per i quali si attendono gli esiti dei tamponi mentre le famiglie degli altri due con sintomi febbrili sono state subito avvertite. La situazione è stata presa in carico da Asl5 per sottoporre a tampone – in tempi molto stretti - tutti gli altri operatori sociosanitari e gli ospiti della Sabbadini. Struttura nella quale a breve saranno consegnati anche i tablet che consentiranno agli anziani di comunicare a distanza con i propri cari che per motivi di sicurezza non possono avvicinarsi.



Il Comune intanto ha attivato la procedura per la gestione operativa dei rifiuti provenienti da utenze con persone in stato di isolamento come ulteriore misura precauzionale contro la diffusione del virus. Sul fronte cittadino proseguono inoltre il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e di farmaci per soggetti anziani, immunodepressi, fragili e senza una rete famigliare di sostegno grazie a Protezione Civile e Pubblica Assistenza e quello di telecompagnia e supporto psicologico.