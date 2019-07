Portus Lunae, Silvestri: "Ponzanelli sapeva del problema da novembre"

Sarzana - Val di Magra - “Capisco la polemica e la ricerca di visibilità, sono normali, ma auspico che passato questo momento tutti si riuniscano ad un tavolo tecnico per cercare risolvere questo problema”. Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri replica così alla collega di Sarzana Ponzanelli, all'assessore regionale Giampedrone, ma anche al capogruppo M5S del suo comune Andreani, in merito alla chiusura da parte di Marinella Spa dello 'sbocco' verso la tenuta della passerella di Portus Lunae.



“Ho letto con disappunto le dichiarazioni di Ponzanelli – afferma a CdS – visto che a novembre 2018 l'avevo invitata, insieme all'assessore Campi a visitare la struttura e a conoscere i vertici di Salt. In quell'occasione, senza voler fare allarmismi ma con la consapevolezza della problematica, le avevo esposto la questione del passaggio nella tenuta di Marinella. In quel frangente lei mi rispose che avrebbe subito messo all'ordine del giorno la questione con i responsabili di Marinella Spa. Ponzanelli presenziò poi anche all'inaugurazione (nella foto) senza però farmi più sapere nulla. Mi sorprende che oggi invochi la class action contro chi ha governato negli ultimi decenni perché con diversi mesi d'anticipo l'avevo messa al corrente del problema”.



Ma il sindaco di Luni ne ha anche per l'assessore Giampedrone: “Mi meraviglia che un politico di rango elevato come lui abbia volutamente scelto di non venire all'inaugurazione essendo a conoscenza della questione anziché denunciarla subito per cercare di risolverla nel rispetto della cittadinanza e di un investimento da molti milioni di euro. Stare in un angolo a gufare non mi sembra un atteggiamento all'altezza”.

Infine al consigliere comunale Andreani: “Abbiamo istituito una commissione consiliare apposita su Portus Lunae alla quale anche lui ha partecipato. I lavori non hanno fatto emergere alcuna criticità e da parte sua non è arrivata alcuna proposta specifica. Comprendo e rispetto – sottolinea Silvestri – il suo ruolo all'opposizione ma terminata la polemica mi aspetto una sua partecipazione alla risoluzione del problema”.



“Ho il disincanto di credere – conclude il sindaco – che quest'opera sia stata pensata come completamento dell'offerta di tutta la zona di Marinella e non solo del sito archeologico di Luni. Per questo mi meraviglia che Ponzanelli anziché fare fronte comune e richiamare la proprietà si metta a ribattere contro di me visto che mi sembra che come per le spiagge libere di Marinella il problema ricada su quella fascia di cittadinanza che può godere del tempo libero a costo zero. Auspico la partecipazione di tutti alla risoluzione del problema”.