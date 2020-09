Porta a porta di Ameglia prolungato al 4 ottobre

Sarzana - Val di Magra - L'Amministrazione Comunale di Ameglia ed Acam Ambiente informano che il servizio di porta a porta proseguirà fino al 4 ottobre. “È stata assunta tale decisione - spiega l’assessore Bernava - sia per agevolare il passaggio tra i due differenti sistemi di raccolta, da domiciliare a Isole Zonali, sia per consentire la consegna delle Ecocard agli utenti che ancora ne sono sprovvisti”.

Il Comune rende noto inoltre che dal 5 ottobre il servizio domiciliare resterà attivo per le seguenti zone: tutta la parte a monte della SS 432 tra cui via Arena, via Crociata, via Amendola, via Leopardi (tratto dal semaforo verso fiume), via Manzoni, via Cuccarello, via Alta, via Poggio Scafa (dalla SS 432 a via Alta), via Margubbio, via Forano, via Cà del Sale, viale 25 Aprile, via Pretura e via Luni; Punta Bianca; Zanego, Concara e Bozzi Marini.

“Dopo una prima attenta analisi condotta nel periodo di massimo afflusso - continua l’Assessore all’Ambiente - è stato valutato opportuno lasciare servite dal sistema a porta a porta le aree con bassa densità abitativa, principalmente per una questione di rapporto costi-benefici, in quanto richiederebbero un numero elevato di postazioni ad uso di poche utenze per evitare distanze eccessive”. A seguito di questa variazioni i mastelli dell’indifferenziato e dei pannolini andranno esposti venerdì 2 ottobre anzi che venerdì 25 settembre. In merito alle tessere, gli utenti che hanno già inoltrato una richiesta di duplicato riceveranno la loro Ecocard, entro la fine della prossima settimana, direttamente all'indirizzo da loro indicato. Chi avesse smarrito la propria Ecocard o avesse l’esigenza di richiedere un duplicato potrà rivolgersi allo sportello Acam Ambiente via Maestà, al Servizio Clienti di Acam Ambiente, al numero verde gratuito 800969696 o tramite e-mail all'indirizzo clienti.er@gruppoiren.it.

Si ricorda inoltre che l'Ecocard è una tessera nominativa dotata di codice a barre necessaria per l'accesso alle Isole Zonali per i conferimenti ai contenitori del rifiuto residuo non riciclabile, il suo utilizzo consente anche il conteggio degli accessi ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale, al pari delle esposizioni del mastello del residuo.