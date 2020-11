Ponzano superiore accoglie la pellegrina Cindy con l'immancabile scherpada

Sarzana - Val di Magra - La pellegrina francese Cindy Chopard,che sta raggiungendo Roma dalla Borgogna lungo la Via Francigena, stasera ha trovato entusiasta accoglienza da parte della comunità di Ponzano superiore, la frazione collinare santo stefanese nella cui piazza principale, l'Aia di Croce, si tuffa da nord la rotta di Sigerico. Accompagnata dall'asinella Nenette e dalla cagnolina Mina, Cindy ha piantato la tenda all'ombra degli olivi e per cena ha gustato la scherpada, la torta salata bandiera gastronomica di Ponzano alto. Soddisfazione da parte di Palazzo civico, attento al tema della Via Francigena e al suo alto valore culturale, storico e turistico.