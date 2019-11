Ponzano e dintorni: "Seguiamo iter del biodigestore cercando alternative non impattanti"

Sarzana - Val di Magra - Il comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni esprime il suo ringraziamento per la disponibilità concessa per l'incontro sul tema digestore da parte dell'assessore ambiente Giampedrone Giacomo e di tutti i consiglieri Regionali, incontro che ha dato la possibilità al suddetto comitato di esprimere tutte le perplessità e paure su un tema così complesso come i BIODIGESTORI.

Chi vive sul territorio ha modo di "studiare" criticità che si possono incontrare, vivendole anche in prima persona, quindi è per questo motivo che stiamo seguendo passo passo l'iter di questo digestore, cercando alternative non così impattanti su acque, aria, suolo di quella che è stata proposta come soluzione da RECOS-IREN. Sul nostro territorio esiste già un impianto di trattamento rifiuti ( TMB). Ci auguriamo come comitato, che parla per voce di molti cittadini, di poter essere sempre ascoltati dalle Istituzioni creando una collaborazione, da parte nostra una sempre concreta disponibilità.



Comitato Ponzano e dintorni