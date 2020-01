Ponzanelli su Marinella "Ci sono già alcune trattative concluse"

Sarzana - Val di Magra - Circolo Arci di Marinella gremito e ribollente in serata per l'incontro fra la giunta e i residenti della frazione. Quasi due ore di dibattito a lungo caratterizzati da un confronto a tratti anche acceso fra il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, abitanti e balneatori, con la questione del piano spiagge e del litorale che ha inevitabilmente tenuto banco.

“Fino ad oggi abbiamo fatto molto sulle cose grosse e meno sulle piccole” ha precisato in apertura Ponzanelli – affiancata dagli assessori Torri e Italiani – inserendo nella seconda categoria illuminazione, asfaltature, rifiuti (QUI) e videosorveglianza , e considerando con la prima la recente approvazione da parte della Regione del piano particolareggiato e i lavori sull'argine del Parmignola.



“Come da cronoprogramma, salvo eventi eccezionali, entro fine febbraio il cantiere sarà definito mentre abbiamo già ottenuto dalla Regione il finanziamento per completare l'ultimo tratto verso il Comune di Luni. Nei prossimi giorni – ha proseguito il sindaco – sarò a Milano per incontrare gli architetti che stanno elaborando il nuovo Puc ai quali abbiamo dato l'input di privilegiare la mobilità sostenibile e avvicinare i quartieri tutelando il verde”. Passando poi al tema del litorale - sollecitata anche da alcuni degli operatori presenti – ha proseguito: “Vogliamo mettere il territorio in sicurezza per incentivare gli investimenti dei privati, quello che negli ultimi 50 anni a Marinella non è mai avvenuto perché mancava il piano partiocolareggiato. Questa zona è stata ingessata per decenni perché non c'è mai stato uno strumento di pianificazione e ora che lo abbiamo portato a termine (servirà un ultimo passaggio in consiglio comunale) ce lo contestano. La nostra volontà è quella di arrivare prima possibile all'approvazione definitiva per favorire l'intervento dei privati dal giorno successivo. Questa mattina ho sentito la proprietà – ha annunciato Ponzanelli – che mi ha confermato che ci sono trattative molto avanzate e in alcuni casi già concluse. Mi sento confortata e so che sto andando nella direzione giusta”.



Tema di Marinella Spa che ha portato inevitabilmente a quello delle spiagge, reduci da un'estate per nulla semplice. “C'è stato un contraccolpo economico e turistico da non credere – ha affermato il presidente uscente della consulta Luigi Alfieri – molte persone hanno abbandonato le nostre spiagge per spostarsi altrove. Per quanto riguarda lo spostamento dei parcheggi “lato Turbina” ero scettico prima e lo sono ora, ho l'impressione che ci sia stato un piano strategico per spostare tutto verso Ameglia”. “In questi anni io ho fatto tutto in regola assecondando ogni richiesta – ha proseguito la titolare di un bagno – se prima Marinella era moribonda quest'anno è stata ammazzata. Era un macello senza servizi pubblici né ricettività”. “Non è vero che non ci sono mai state regole – ha replicato l'ex assessore Bottiglioni – il piano regolatore era stato fatto nel 1998 è stato disciplinato anche questo territorio. Il problema è che il proprietario è unico, Marinella è di proprietà del Monte dei Paschi e Marinella Spa. iIl Masterplan non aveva il compito di risolvere solo il problema del litorale ma anche dell'interno, l'asticella era alta ma è caduto tutto con l'alluvione del 2011. Il piano della giunta Cavarra è stato bloccato, la Regione 'amica' a questa amministrazione ha invece consentito di fare quello che era stato impedito alla precedente”.



“Regione amica? Il Pd non ha mai fatto un Pud – ha risposto Ponzanelli – stiamo per approvarlo noi per la prima volta. I consigli di Bottiglioni non sono stati utili prima e non lo saranno in futuro. Passando magari per una stagione dura ma ho l'obiettivo di disegnare il futuro di Sarzana con un percorso chiaro e preciso. Non c'ero io quando sono stati fatti i sequestri dalla Procura della Repubblica e quando la Capitaneria scriveva che quegli insediamento non potevano stare sulle spiagge libere. La scorsa estate non potevo consentire a nessuno di fare una cosa illecita, sarebbe stato illegale autorizzare l'apertura di chioschi in proprietà privata. Il piano particolareggiato è di evidenza pubblica – ha concluso – significa che l'amministrazione stabilisce lo strumento per la pianificazione del territorio. È suddiviso in unità di interventi: il soggetto che acquista l'area deve fare anche l'opera pubblica. Finalmente ci sono delle regole che sono sempre mancate”.