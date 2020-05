Ponzanelli scrive a ministro e autorità: "Consentite spostamenti fra comuni confinanti"

Sarzana - Val di Magra - “Chiedo un vostro intervento urgente affinché le vigenti disposizioni tengano conto e vengano adattate a realtà territoriali come la nostra e di numerosissime altre in Italia, consentendo gli spostamenti già consentiti all'interno delle stesse Regioni quantomeno tra comuni confinanti”. È quanto scrive il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli nella lettera inviata al Ministro dell'Interno Lamorgese e a tutte le autorità locali, provinciali e regionali di Toscana e Liguria. Così come fatto nei giorni scorsi dalla collega di Fosdinovo Bianchi, anche Ponzanelli ha posto il problema delle difficoltà che subiscono i residenti delle località di confine. Una situazione “paradossale – scrive – per le cittadinanze che si trovano confinanti tra comuni e regioni amministrativamente separate ma legate da territori e servizi interconnessi, come nel caso di Sarzana (La Spezia, Liguria) e Fosdinovo (Massa Carrara, Toscana), per citare un esempio tra gli altri che investono il territorio di questo Comune, che sono separati da una sola strada e che non possono attraversarla a dieci metri di distanza per raggiungere un congiunto che magari potrebbero andare a trovare a Ventimiglia a 280 chilometri di distanza”. Ponzanelli evidenzia inoltre come questi cittadini “abituati nella vita a fruire dei servizi di comuni confinanti, sono costretti ad effettuare, per ottenere gli stessi servizi, percorsi più lunghi interni al comune di appartenenza, allungando così i tragitti e conseguentemente il potenziale rischio di contagio e di fatto frustrando la ratio stessa della norma”.