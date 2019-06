Ponzanelli incontra vertici Grancasa. Venerdì consiglio comunale straordinario

Sarzana - Val di Magra - La vertenza del Gruppo Grancassa, che a Sarzana vede a rischio il futuro di dodici persone che lavorano nella struttura sulla Variante, sarà al centro di un consiglio comunale straordinario che si terrà venerdì 14 giugno alle ore 20.30. La decisione è stata assunta dai membri di maggioranza e opposizione nel corso della seduta odierna dell'assemblea cittadina, alla quale non ha preso parte il sindaco. Dopo aver incontrato in mattinata una delegazione dei lavoratori infatti nel pomeriggio Cristina Ponzanelli - come comunicato dal presidente Rampi - si è recata a Legnano per un confronto con i vertici dell'azienda, per avere un quadro più nitido di una situazione che ha carattere nazionale e che riguarda circa 150 dipendenti. L'argomento sarà invece al centro di un tavolo in Regione Liguria.



Per quanto riguarda la convocazione di venerdì i gruppi consiliari hanno di dare carattere 'straordinario e urgente' alla seduta che sarà aperta anche agli interventi di rappresentanti politici ed esponenti della giunta regionale. Saranno invitati ad intervenire anche rsa e rappresentanti sindacali che da giorni sono al fianco dei lavoratori Grancasa in scioperi e mobilitazioni.