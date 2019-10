Ponzanelli incontra i cittadini: "Rinnovo consulte in primavera"

Sarzana - Val di Magra - È partito ieri sera da San Lazzaro e proseguirà la prossima settimana a Santa Caterina, il tour nei quartieri del sindaco di Sarzana e della sua giunta, con l'obiettivo di raccogliere le indicazioni dirette dei cittadini per trarre spunti importanti nella pianificazione dell'attività dell'amministrazione.



Una sinergia che sarà ancora più solida dalla prossima prinavera quando - come annunciato proprio nell'occasione da Cristina Ponzanelli - saranno rinnovate le consulte territoriali attualmente scadute e in regime di proroga.

La serata di San Lazzaro, che si è svolta in un clima molto sereno e propositivo, ha riproposto temi noti come la scarsa illuminazione, la criticità della curva della morte di via Ghiarettolo, gli insediamenti abusivi e le discariche nell'area di Tavolara, oltre al degrado nel parco giochi dove spesso vengono rinvenute siringhe. Di più stretta attualità invece i problemi legati dalla sicurezza stradale che anche di recente hanno causato investimenti, e al transito di mezzi pesanti che raggiungono il porto della Spezia uscendo al casello di Carrara.



"Siamo in pressing su Anas da tempo - ha detto Ponzanelli - abbiamo già fatto richiesta per nuovi attraversamenti e percorsi pedonali protetti e ci è stato assicurato un intervento entro pochi mesi, cercheremo di coinvolgere anche le amministrazioni vicine di Castelnuovo e Fosdinovo. Per quanto riguarda l'illuminazione - ha aggiunto - c'era una situazione pregressa che non ci consentiva di intervenire adeguatamente. Appena completata l'acquisizione degli impianti potremo però provvedere autonomamente alla riqualificazione e all'implementazione dei punti luce nelle zone che necessitano di essere più illuminate. Sugli sfalci siamo rimasti indietro a causa dei problemi avuti con la precedente cooperativa ma confidiamo nel lavoro che saprà fare la nuova ditta appena incaricata". Il sindaco ha inoltre confermato l'acquisto di venti nuove telecamere fisse mentre l'assessore Torri ha annunciato che altre ventitré mobili saranno utilizzate per contrastare anche l'abbandono di rifiuti nelle zone interessate. Il titolare delle deleghe a sicurezza e Polizia Locale ha inoltre raccolto segnalazioni su siepi e verde privato non curato secondo quanto previsto dal nuovo regolamento.

"Per risolvere i problemi del quartiere abbiamo bisogno anche del vostro aiuto - ha osservato Ponzanelli - perché per fare le cose bene bisogna capire le priorità programmare per tempo visto che il nostro obiettivo è quello di arrivare all'approvazione del bilancio entro fine anno ed essere subito operativi. Siamo a vostra disposizione - ha concluso - con l'intento di migliorare sempre".



Gli incontri di giunta e maggioranza (presenti ieri i consiglieri Precetti, Maggiari, Spilamberti e Ponzanelli) proseguiranno come detto la prossima settimana, con l'appuntamento già fissato per givoeid 17 alle ore 21 presso la Sala Altana del Santa Caterina Park Hotel.