Ponzanelli firma il contratto decentrato integrativo

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina la Giunta Ponzanelli ha autorizzato il segretario generale, dottor Luigi Guerrera, a firmare il contratto decentrato integrativo per l'anno 2019. Rispetto agli anni scorsi la firma del contratto comporterà la progressione economica per un primo gruppo di dipendenti dell'Ente con un piccolo beneficio in busta paga che i dipendenti stessi attendevano da una decina d'anni. Già in sede di contrattazione l'amministrazione si è impegnata ad assicurare le risorse per finanziare ulteriori progressioni nell'anno 2020. Lo ha confermato stamani il sindaco Cristina Ponzanelli nel corso del tradizionale scambio di auguri nella sala consiliare (nella foto) a cui hanno preso parte oltre la Giunta, i dipendenti del Comune, i ragazzi del servizio civile e varie associazioni di volontariato che affiancano l'ente in molte occasioni: “Grazie per quello che fate, ogni giorno - ha detto il sindaco-. La nostra città vi è grata per il vostro lavoro e il vostro volontariato”.