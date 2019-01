Ponzanelli ai giovani del servizio civile: “Quel che darete vi sarà restituito arricchito di esperienze e momenti unici”

Sarzana - Val di Magra - “Siete forti, siete coraggiosi e quello che darete in questa bella esperienza vi sarà restituito arricchito di esperienze e di momenti unici. Grazie perché sarete anche importanti figure di aiuto per le strutture che vi ospiteranno”. Così questa mattina il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, che in questo caso ricopre anche l'incarico di Presidente del Distretto

Sociosanitario 19, ai quaranta ragazzi selezionati per il Servizio Civile Nazionale che saranno impegnanti nei progetti “Di diversità...virtù”, facente riferimento alla sua delega alla disabilità, e "Occasioni educative in Val di Magra”, riconducibile all'assessore alle politiche giovanili Torri. “Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro perché nonostante la vostra giovane età - ha concluso Ponzanelli - state mostrando e dimostrando senso civico e volontà di impegnarsi in prima persona per la nostra comunità”. Insieme al sindaco Ponzanelli ha rivolto un saluto ai ragazzi anche il vice-sindaco Costantino Eretta.