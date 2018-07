Ponzanelli accelera su Marinella, domani tecnici della Regione a Sarzana

L'amministrazione punta a chiudere l'approvazione del Pud entro agosto.

Sarzana - Val di Magra - Cristina Ponzanelli e la sua giunta accelerano le procedure per l'approvazione del Pud con l'obiettivo di arrivare alla chiusura della pratica prima di Ferragosto per guadagnare tempo. Domani infatti arriveranno a Sarzana i tecnici della Regione a conclusione di un fitto scambio di documenti avvenuto nelle ultime due settimane fra palazzo Roderio e piazza De Ferrari.



Circa quindici giorni fa infatti la sindaco e i suoi tecnici aerano stati ricevuti a Genova per iniziare ad affrontare la questione del piano spiagge ed il ritiro del ricorso al Tar. Subito dopo gli uffici sarzanesi avevano provveduto ad inviare una prima relazione sullo stato attuale della situazione sulla quale i responsabili avevano effettuato annotazioni sulle modifiche da apportare al “Progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime”. La partita fra gli uffici potrebbe quindi già concludersi con il sopralluogo di domani prima dei due passaggi formali in commissione ambiente e territorio e poi in consiglio comunale per la definitiva approvazione che potrebbe dunque arrivare entro agosto.

Il via libera al Pud consentirebbe sbloccare i fondi per il ripascimento del litorale, regolarizzare la gestione delle spiagge libere attrezzate e fornire un altro imput verso il piano di riqualificazione di Marinella.