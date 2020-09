Ponzanelli: "Riqualificazione del ponte della Budella in novanta giorni"

Sarzana - Val di Magra - “Novanta giorni da oggi per la riqualificazione del ponte della Budella”. Lo ha annunciato quest'oggi il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli al termine del sopralluogo effettuato con l'assessore regionale Giampedrone e quello comunale Campi sulla struttura nella quale è stata appena consegnata l'area di cantiere.

Conclusa la progettazione ed autorizzato l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza complessiva del ponte al termine della gara e delle verifiche dei requisiti di legge, la stazione appaltante IRE aveva infatti concluso l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori alla ditta RICOSTREDIL Srl con il ribasso del 29,586%. Il tempo per l'esecuzione delle opere è ora di 90 giorni naturali consecutivi dalla data odierna.



Prosegue quindi il programma di riqualificazione infrastrutturale dei quartieri della Bradia e di via Paradiso, grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali e regionali e della stazione appaltante IRE.

Come ormai noto, la riqualificazione del ponte della Budella rientra all'interno di un vero e proprio pacchetto di interventi a costo quasi zero per l'ente, considerato che le opere sono finanziate al 95% dal Fondo strategico regionale, con uno stanziamento dedicato di oltre 3 milioni e 700mila euro, spalmati su tre annualità dal 2019 al 2021.



"Appena insediati abbiamo scoperto agli atti degli uffici una perizia datata 2011 dell'ingegner Patrizio Bellucci - ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - che avvertiva già allora del deterioramento e della pericolosità del ponte della Budella, imponendo specifici interventi strutturali per porlo in sicurezza che purtroppo non sono mai stati avviati. Abbiamo voluto con serietà e trasparenza portare a conoscenza dei cittadini il documento, facendoci carico del problema come di tanti altri che sono stati dimenticati negli anni e che invece abbiamo voluto finalmente affrontare. Abbiamo prima chiuso il ponte in via cautelativa perché non potevamo voltarci dall'altra parte e fare finta di niente come è stato fatto negli ultimi anni, quindi abbiamo chiesto una nuova perizia e riaperto il ponte con specifiche limitazioni di carico. Abbiamo poi voluto risolvere il problema alla radice ed intercettato i finanziamenti per la messa in sicurezza definitiva del ponte, che rappresenta oggi soltanto il primo passo di una riqualificazione infrastrutturale complessiva per un quartiere soffocato da questioni di viabilità irrisolte nei decenni e che merita insieme a chi vive quotidianamente lo sport in quest'area una visione completamente diversa".



"Siamo felici di avviare i lavori di un'opera a cui teniamo molto - conferma il sindaco Cristina Ponzanelli - perché da una parte la sicurezza di questo ponte è certamente essenziale per chi lo percorre quotidianamente, dall'altra perché rappresenta simbolicamente il primo intervento che guarda a ripensare completamente le infrastrutture di quartieri oggi isolati dal centro e soffocati da una viabilità francamente assurda, che meritano di essere parte integrante e ben connessa alla città. Proseguiamo anche nell'iter amministrativo e progettuale complessivo del ponte e della passerella ciclopedonale sul Calcandola, per avvicinare finalmente al centro i quartieri andando anche oltre quelli che erano i progetti presentati in campagna elettorale."