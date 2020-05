Ponzanelli: "L'obiettivo è avere spiagge libere sicure e gratuite"

Sarzana - Val di Magra - “Stiamo aspettando di capire come poterci muovere per attuare la soluzione migliore e più sostenibile economicamente”. Così a CdS il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla fruizione delle spiagge libere in una stagione balneare ormai alle porte ma che si prospetta fortemente penalizzata a causa dell'emergenza Covid-19.

“Da due giorni ci confrontiamo su questo tema anche a livello regionale – prosegue Ponzanelli – ieri c'è stato un incontro con Anci, si sono riuniti anche i comuni spezzini con la Capitaneria di Porto e sappiamo che ci sono interlocuzioni continue fra Regione e Governo. Il punto è capire quale può essere il modello di gestione migliore e mi aspetto provvedimenti che prevedano diverse soluzioni che consentano ai sindaci di adattarle ai propri territori. I 350 metri di spiaggia libera di Marinella – osserva – sono diversi da quelli di altre località ed è quindi importante che le istituzioni sovraordinate diano linee guida lasciando anche un po' di elasticità ai sindaci. L'obiettivo – puntualizza – è sicuramente quello di avere spiagge libere fruibili a tutta la cittadinanza in massima sicurezza e gratuitamente, aspettiamo le decisioni ma faremo il possibile per non prescindere da questi tre punti”.

Quanto alla pulizia del tratto di litorale di propria competenza, per il quale il Comune ha avviato a fine aprile la procedura di affidamento dei lavori, il sindaco conclude: “Partiremo entro pochi giorni e in una decina l'intervento sarà completato”.



(immagine di archivio)