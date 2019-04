Ponte e viabilità di via Paradiso, presentazione fra dieci giorni

Sabato 4 maggio incontro pubblico per l'illustrazione del progetto che prevede anche una passerella pedonale. Ponzanelli e Campi: "Progetto ridisegnerà il quartiere di Bradia".

Sarzana - Val di Magra - Sarà illustrato alla cittadinanza sabato 4 maggio alle ore 11 in sala consiliare il progetto scelto dall'amministrazione comunale di Sarzana per la nuova viabilità di via Paradiso e la costruzione del nuovo ponte sul Calcandola. Un intervento atteso da molto tempo che sarà realizzato anche grazie allo stanziamento annunciato a marzo dal presidente della Regione Toti e dall'assessore alle infrastrutture Giampedrone, così suddiviso: per il Ponte sul Calcandola 2 milioni e 600mila euro (2 milioni e 470mila contributo regionale e 130mila euro da parte del Comune); 120 mila euro totali per il Ponte della Budella (di cui 114mila da contribuito regionale e 6000 cofinanziati dal Comune); 492.500 euro per la passerella del Calcandola (467.875 euro da contributo regionale e 24.625 euro cofinanziato dal Comune) e infine 396.275 euro per la riqualificazione del sistema viabilistico (389.975 euro da contributo regionale e 6300 euro finanziati dal Comune).



La soluzione è stata scelta dall'amministrazione fra le quattro presentate a dicembre dalla Itec Engineering di Roberto Vallarino al termine degli studi effettuati sui dati del traffico, le analisi delle criticità del torrente e i raccordi con la viabilità esistente con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidentalità.

Per quanto riguarda la viabilità infatti si andrà verso un senso unico a salire su via Alfieri e a scendere su via Paradiso, mentre resteranno a doppio senso il tratto di via Falcinello e il ponte. Prevista in tal senso anche una nuova rotatoria con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale fra via Paradiso e via Falcinello.

Per quanto riguarda la passerella pedonale, questa avrà lo scopo di migliorare l'accessibilità al centro cittadino sfruttando il parcheggio esistente allo stadio dando continuità così anche alla pista del Canale Lunense. Interventi di risanamento e ricostruzione delle parti ammalorate, saranno infine previsti per il ponte della Budella.

“Auspichiamo grande partecipazione da parte di residenti e cittadini – sottolineano il sindaco Ponzanelli e l'assessore Campi – come noto si tratta infatti di un progetto molto atteso che andrà a ridisegnare il quartiere di Bradia con una viabilità nuova all'insegna della vivibilità degli abitanti ma anche la fruibilità degli impianti sportivi”.