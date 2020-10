Ponte e passerella ciclo-pedonale sul Calcandola: altro passo in avanti dell’iter amministrativo

Sarzana - Val di Magra - L’iter amministrativo del nuovo ponte e della passerella ciclo-pedonale sul Calcandola a Sarzana prosegue. Si tratta di opere che i quartieri della Bradia e di via Paradiso attendono da anni per avvicinarsi un po' di più al centro storico e restituire respiro a una viabilità da sempre strozzata tra percorsi obbligati, sensi unici e vicoli strettissimi dove muoversi in entrata e in uscita. Con determinazione n. 871 il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani ha infatti preso atto dell’aggiudicazione IRE Spa – stazione appaltante – dell’incarico per lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle due opere pubbliche. L’aggiudicazione per la realizzazione di un ponte carrabile e di una passerella ciclo-pedonale sul Calcandola prevede anche l’opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si tratta dell’ultima tappa, in ordine di tempo, del complesso percorso tecnico-amministrativo compiuto dall'amministrazione Ponzanelli per il ripensamento complessivo infrastrutturale del quartiere Bradia che, date le tante criticità legata alla viabilità, ha visto affiancare alla realizzazione del nuovo ponte anche la passerella ciclopedonale, allo scopo di avvicinare il quartiere al centro dando respiro anche alle esigenze di parcheggio della città.



Oggi quindi dopo essere stato sottoscritto da IRE il contratto di appalto per la progettazione definitiva delle due opere, dopo l’aggiudicazione definitiva dello scorso febbraio e della procedura di verifiche geologiche e idrauliche avvenute nelle settimane scorse che ha portato all’affidamento, a seguito di gara, della progettazione definitiva del ponte e della passerella al raggruppamento di imprese esperte in ingegneria idraulica, dell'ambiente e delle infrastrutture A.I.Erre Engineering Srl-AR/S Archeosistemi s.c. - ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale del 30,77%, l’ufficio tecnico comunale prende atto dell’aggiudicazione Ire Spa dell’incarico per lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle due opere pubbliche per una spesa complessiva di 146.386 euro.