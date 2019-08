Ponte di Arcola si prepara alla festa per il patrono San Rocco

Sarzana - Val di Magra - La parrocchia del Ponte di Arcola festeggia la ricorrenza del Santo Patrono Rocco con una settimana di festeggiamenti fino al 17 di agosto. In tutto il periodo, alle ore 21 nella chiesina di via Valentini, avrà luogo la Novena di preparazione, che culminerà con la solenne cerimonia religiosa di venerdi 16 agosto alle ore 21 con processione della statua del santo per le vie del paese. A contorno dei festeggiamenti religiosi il comitato organizzatore rende noto che sabato 10 agosto alle ore 20 avrà luogo la cena del Santo nel salone Don Marco Bertolucci di Viale della Repubblica (per prenotare il tavolo chiamare il parroco 3317350220) e che per tutta la durata dei festeggiamenti nel salone adiacente la chiesa di via Valentini sarà allestito il mercatino della parrocchia e la pesca di beneficenza.