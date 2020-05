Ponte Ceparana, verso gli incarichi per la validazione del progetto

Sarzana - Val di Magra - Accelerare sulla Ripa e sulla costruzione della bretella di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra, vale a dire il tanto dibattuto ponte tra Santo Stefano e Ceparana. Una velocizzazione auspicata una manciata di settimane fa, in qualità di presidente della Provincia, dal sindaco spezzino Pierluigi Peracchini nell'ambito del fitto e non ancora esaurito confronto innescatosi in seguito al crollo del ponte di Albiano, evento la cui portata per la viabilità locale comincerà evidentemente a farsi sentire con tutto il suo peso proprio ora che, a Fase 2 ormai galoppante, il traffico andrà quasi a recuperare una dimensione ordinaria. E Via Veneto, per l'ormai famosa bretella – partita da circa 15 milioni tenendo conto di entrambi i lotti – non tiene ferme le carte, tant'è che ha approvato in questi giorni una procedura di affidamento per un incarico a due teste: da un lato la verifica del progetto definitivo del viadotto e il supporto al Responsabile unico del procedimento per la validazione del progetto stesso, dall'altro la verifica del progetto esecutivo e, ancora, il sostegno al Rup nella validazione per quello che è l'ultimo step di un percorso progettuale. Progetto che, come recentemente ricordato anche da sei sindaci dl territorio in una lettera alla ministra De Micheli, già esiste, come anche i finanziamenti.



“Nell’utenza – si legge nell'atto redatto dal funzionario - sorge una legittima aspettativa a che l’ente mantenga in efficienza ed esercizio le strade di diretta competenza, laddove esiste la possibilità tecnica ed economica di realizzare l’intervento, come nel caso di specie; per cui la mancata attuazione comporterebbe un danno grave e certo all’ente esponendolo alle richieste di risarcimento danni”. La Provincia della Spezia ha imbastito la procedura in quanto “il Settore tecnico possiede figure professionali assolutamente insufficienti per gli incarichi tecnici, in aggiunta a quelli di istituto” e in ogni caso, si legge, il Settore è privo dei requisiti di verifica preventiva della progettazione previsti all'Art. 26 del Codice degli appalti. L'importo dell'affidamento posto a base di gara è di 91mila euro e il professionista sarà individuato, tramite una procedura negoziata, consultando dieci operatori selezionati mediante sorteggio pubblico. L'incarico sarà finanziato nell'ambito del Piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, a patto che si realizza l'intervenuta efficacia della convenzione che dovrà essere stipulata tra Ministero delle infrastrutture, Regione e Provincia.