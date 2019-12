Ponte Calcandola pronto entro il 2021, Budella prima dell'estate

Sarzana - Val di Magra - “La riqualificazione del Ponte della Budella sarà completa verso aprile-maggio. Sicuramente entro l'inizio dell'estate”. Lo ha annunciato ieri il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, nel corso dell'incontro con i residenti del quartiere Bradia tenutosi al centro sociale, sotto le elementari. La prima cittadina di centrodestra, di fronte a una quarantina di cittadini, ha fatto il punto sull'iter complessivo che riguarda la realizzazione del nuovo ponte sul Calcandola, a valle di quello della Budella, la cui sistemazione rientra comunque nell'intera operazione, costituendone uno dei tre lotti (valore complessivo circa 4 milioni). La sindaca ha spiegato che “entro la fine del 2020 saranno completati i passaggi della progettazione esecutiva e della progettazione definitiva degli altri due lotti”. Che sono, uno, la realizzazione del ponte stesso e della passerella pedonale, l'altro i lavori relativi al miglioramento della viabilità immediatamente collegata all'infrastruttura, comprendenti la realizzazione di una rotatoria in Via Paradiso. “Stando larghi e ragionando in modo prudente entro il 2021 tutto l'intervento sarà completato”, ha aggiunto la sindaca, affiancata dall'assessore alla Sicurezza Stefano Torri, ma non dall'assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi, non intervenuta anche se attesa ed 'evocata', soprattutto perché avrebbe potuto fornire qualche dettaglio tecnico in più. “Contiamo che i lavori per il ponte possano partire attorno alla primavera del 2021 – ha concluso la prima cittadina –. Parliamo di un cantiere abbastanza breve, non richiede un anno e mezzo di tempo”.