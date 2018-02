Poggi-Carducci, Mione e Pittiglio chiedono la chiusura immediata

I due consiglieri di opposizione hanno presentato un ordine del giorno evidenziando la necessità di sospendere l'attività didattica e trovare una soluzione alternativa per alunni, docenti e personale.

Sarzana - Val di Magra - “Sospendere da subito ogni attività all'interno degli edifici facenti parte del plesso scolastico delle Poggi Carducci”. È quanto chiedono i consiglieri comunali di Mdp Paolo Mione e Rosanna Pittiglio nell'ordine del giorno sulla sicurezza di alunni, corpo docente e personale ausiliario presentato in vista del consiglio comunale del prossimo 21 febbraio nel quale interverrà anche l'ingegnere Pucci. I due esponenti dell'opposizione con il loro documento impegnano inoltre il sindaco e la giunta “a rendere nota alla cittadinanza la gravità della perizia, attraverso un'assemblea pubblica da convocarsi urgentemente entro una settimana dall'approvazione” e “ad attivarsi prontamente per spostare le attività scolastiche in modo che gli studenti possano riprendere le lezioni in tempi rapidi (massimo 15 giorni lavorativi) con meno disagio possibile per loro e le loro famiglie”.

I due consiglieri chiedono infine a giunta e sindaco di “instaurare un dialogo proficuo con la Provincia della Spezia al fine di procedere con il trasferimento dell'attività didattica attraverso una concordata attività organizzativa nelle aule e nelle strutture facenti parte del Liceo Parentucelli Arzelà. Soluzione a costo zero e applicabile in tempi rapidi”.