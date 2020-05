Poggi Carducci: Ire pubblica il bando del progetto definitivo ed esecutivo della scuola

Sarzana - Val di Magra - Un altro passo in avanti è stato compiuto verso la realizzazione della nuova scuola Poggi Carducci: Ire (Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia), che opera in qualità di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Sarzana in forza della convenzione sottoscritta lo scorso febbraio con l’ente, ha pubblicato come concordato la procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del Progetto Definitivo (primo e secondo lotto) ed Esecutivo (primo lotto) con opzione per il Progetto Esecutivo (secondo lotto), la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana.



Dunque, dopo la conferma dello stanziamento di oltre 4milioni di euro per la realizzazione del primo lotto del nuovo complesso scolastico comunicata lo scorso febbraio dal dirigente della Regione Liguria al Comune di Sarzana, si procede come previsto nella progettazione e successiva esecuzione del nuovo e atteso polo scolastico sarzanese che, oltre a risolvere tutte le problematiche legate all’edilizia scolastica soprattutto sotto il profilo della sicurezza, vuole offrire, con un vero e proprio progetto pilota per la nostra Regione e non solo, spazi idonei per una didattica moderna e funzionale alla formazione delle nuove generazioni.



Il termine per la proposizione delle offerte scadrà alle ore 13 del prossimo 8 giugno e il bando è consultabile, tra gli altri spazi che da norme vigenti sono utilizzati per la pubblicazione quali la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale di IRE www.ireliguria.it/bandi e sul sito dell’Osservatorio regionale della Liguria www.appaltiliguria.it. Il valore stimato dell'appalto da IRE, che supera le soglie della gara europea, è di 1.181.863,47 euro.



“Un altro passo essenziale è stato compiuto – dice il sindaco Ponzanelli – a conferma della bontà del lavoro effettuato in meno di due anni dal nostro insediamento e, soprattutto, di una visione diversa e migliore che abbiamo costruito per il futuro dei nostri bambini e delle nostre scuole, che altri spacciavano come impossibile soltanto perché incapaci anche solo di pensare. Il percorso da compiere in ogni caso è ancora lungo, complesso e ambizioso: ma del resto da quando ci siamo insediati abbiamo deciso di affrontare alla radice i problemi annosi sulla nostra edilizia scolastica senza nascondere la testa sotto la sabbia come fatto negli anni precedenti, consapevoli delle enormi difficoltà di realizzazione come del forte sostegno delle istituzioni vicine”.



Ora Sarzana potrà già avere l'esito del progetto definitivo ed esecutivo della nuova Poggi-Carducci, superando il mero progetto di fattibilità tecnico-economica redatto in tempi record. Come noto, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento è stato suddiviso in due parti: la prima comprende la realizzazione della scuola secondaria di 1° grado “Poggi-Carducci” e della palestra/civic center il cui costo complessivo è pari a circa 9 milioni di euro. L'iter del progetto risale all’agosto 2018 quando, sulla base degli esiti delle relazioni di qualche mese prima sul basso indice sismico della struttura e a seguito di un sopralluogo congiunto in loco con il Presidente di Regione, il sindaco Cristina Ponzanelli ha deciso di chiudere definitivamente la Poggi. Da allora, con il supporto della Regione, è stato redatto da IRE con il supporto di professionisti esterni un progetto ex-novo di demolizione e ricostruzione della Poggi-Carducci: un progetto innovativo, sostenibile, e che la Regione ha individuato come progetto pilota per l'intera Liguria e per l’Italia.