Pizza per Salvini: "La Lega me l'ha commissionata per solidarietà"

Sarzana - Val di Magra - “In seguito alla consegna della torta messa in discussione, la Lega per solidarietà nei miei confronti ha voluto commissionarmi una cena a base di pizza per Salvini ieri sera a Massa alla festa della Lega. Aldilà dell'ideologia politica, ho apprezzato molto il gesto. Grazie”. Così Maurizio Montebello dell'omonimo panificio pasticceria ha annunciato via social il nuovo servizio gastronomico rivolto al 'Capitano' e ai suoi dopo la torta leghista preparata per la visita spezzina del ministro dell'interno, dolce che aveva visto l'artigiano di Castelnuovo bersagliato tanto da fervidi complimenti quanto da critiche serrate. Il post sulla 'pizzata' massese è accompagnato da una eloquente foto in cui Salvini addenta una fetta di piazza assieme ai militanti, tra questi anche il capogruppo leghista nel consiglio di Sarzana, Emilio Iacopi.