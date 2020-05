Piscina Santa Caterina, firmato il contratto con l'impresa aggiudicataria

Sarzana - Val di Magra - Stamani il dirigente dell'area tecnica dottor Luigi Guerrera ha firmato il contratto con ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) capogruppo F&D Costruzione di Perella Federico &C sas, aggiudicataria della gara indetta da IRE, con il

quale il Comune di Sarzana ha affidato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori per il completamento della piscina di Santa Caterina. Due settimane fa è stato approvato da parte della Giunta il nuovo quadro economico così come proposto da IRE - individuata l'anno scorso dall'amministrazione comunale come ente appaltante per l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2018 - con una rimodulazione del Fondo Strategico e a un nuovo stanziamento dedicato all'impianto natatorio di ulteriori 300mila euro circa da parte di Regione Liguria.



I termini del contratto prevedono che il progetto esecutivo debba essere consegnato entro 60 giorni all'amministrazione la quale, dopo opportuna verifica fornirà successiva approvazione: a quel punto i lavori dell'opera pubblica dovranno essere completati entro 365 giorni. Nel corso del suo complesso iter tecnico-amministrativo l'opera pubblica, che lo scorso dicembre ha visto finalmente l'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a cura di IRE Spa con un ribasso del 3%, aveva già potuto contare su un precedente stanziamento, sempre di circa 300mila euro, da parte di Regione Liguria: finanziamento grazie al quale Sarzana ha potuto garantirsi un altro finanziamento, del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di 1 milione e 500mila grazie all'affidamento del lavori entro il 31 dicembre 2019 che altrimenti sarebbe stato perduto.

L'intero iter tecnico-amministrativo, con l'intercettazione di nuovi fondi e le procedure di gara espletate da IRE, è stato difatti costruito dall'amministrazione comunale per non perdere i precedenti finanziamenti e si arricchisce oggi di un'altra, essenziale, tappa verso la realizzazione di un progetto che la città attende ormai da decenni.