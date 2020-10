Pini pericolanti sulla litoranea, strada chiusa fra via Parma e ponte sul Parmignola

Sarzana - Val di Magra - "Comunicazione importante per chi si trova ad attraversare Marinella: a causa della pericolosità di alcuni pini che si trovano lungo la via, per i quali l'ente proprietario della strada (ANAS) dovrà trovare al più presto una soluzione, è stata chiusa la via Litoranea tra l'intersezione di Via Parma ed il ponte sul torrente Parmignola". Lo scrive sulla propria pagina Facebook l'assessore alla protezione civile di Sarzana Stefano Torri.

"La viabilità - aggiunge - è consentita solo ai mezzi leggeri (inferiori a 3.5 tonnellate) che transitano in direzione Carrara dal seguente percorso: Via Brigate Partigiane - Via Giovanni XXIII°-Via della Repubblica (e in direzione Ameglia viceversa)".