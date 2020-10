Piazza allagata a causa di un dispetto, Comune di Luni: "Creato potenziale pericolo"

Sarzana - Val di Magra - “Le precipitazioni di ieri pomeriggio hanno causato qualche problema supplementare dalla piazza del Comune verso valle, in quanto qualche buontempone ha asportato la cataratta che chiude la presa del canale di irrigazione cosiddetto “gora” provocando l’incanalamento di un notevole flusso di acqua che ha creato una vera e propria bomba che si è riversata sulle strade”. Eì quanto comunica l'amministrazione comunale di Luni attraverso la propria pagina Facebook, dove si legge ancora: “Non siamo in grado di comprendere se il gesto sia stato compiuto da qualcuno che si è voluto appropriare di un pezzo di ferro, da chi ha egoisticamente aperto la saracinesca per usufruire della fornitura di acqua senza poi di chiuderla, o da chi ha voluto intenzionalmente creare danno, disagio o discredito per l’amministrazione. Certo è che questi comportamenti oltre a distogliere il personale ed i volontari in servizio per affrontare l’allerta arancione dalla sorveglianza sul resto del territorio comunale ha creato anche un potenziale pericolo per la viabilità. Facendo appello al senso civico dei cittadini vi invitiamo a coadiuvarci nel vigilare, segnalando tempestivamente ogni criticità o ogni comportamento inappropriato”.