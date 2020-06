Piazza Matteotti blindata e varchi controllati per "Sarzana opera festival"

Sarzana - Val di Magra - Circolazione del centro storico interdetta e piazza Matteotti blindata sabato sera per lo svolgimento dell'iniziativa “La musica è vita. Ripartiamo insieme” che vedrà esibirsi l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Il comandante della Polizia Municipale Franzini ha infatti firmato un'ordinanza che dispone il “divieto di transito di veicoli, escluso quelli interessati alla manifestazione in via Gramsci da piazza San Giorgio e in via Torrione San Francesco con obbligo di svolta nell'area Capolicchio”. Divieto di sosta con rimozione coatta invece nell'area adibita al carico e scarico merce di Piazza San Giorgio dalle 18 alle 24, con rimozione degli eventuali veicoli lasciati in sosta.



Piazza Matteotti sarà invece transennata e l'accesso per i possessori dei tagliandi sarà garantito da due varchi dove saranno effettuati i controlli di sicurezza antiterrorismo e misurata la temperatura di ogni partecipante. La partecipazione (500 posti a disposizione e distanziati) è consentita solo su prenotazione ed è nominativa, coerentemente alle ultime linee guida nazionali e regionali. Il pubblico avrà possibilità di movimento solo se accompagnato, con obbligo di rientrare in platea solo dagli ingressi prestabiliti e ripetendo dall'inizio la procedura di controllo; Sarà possibile portare bottiglie esclusivamente senza tappo e personalizzate; è fatto obbligo l'uso della mascherina. Potranno sedere vicini i congiunti o i conviventi, coerentemente alle ultime linee guida nazionali e regionali.

Le operazioni - che hanno avuto il via libera dalla Commissione pubblico spettacolo e il parere favorevole delle autorità - si svolgeranno alla presenza di Forze dell'ordine, steward e volontari della protezione civile.