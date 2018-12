Piazza Martiri, il comitato raccoglie duecento firme

Primo giorno di banchetto accanto al cantiere sarzanese.

Sarzana - Val di Magra - Già duecento le firme raccolte ieri dal Comitato Sarzana che Botta! nel corso del banchetto allestito a fianco del cantiere di Piazza Martiri, verso il quale sono puntati proprio i riflettori del sodalizio sarzanese. All'iniziativa hanno aderito Legambiente Val di Magra e Comitato per la difesa del suolo. Queste le proposte e le richieste dei Botta: “l’immediata sospensione della delibera di giunta 164/2016 che autorizza il palazzo di cinque piani e cancella il parcheggio pubblico interrato. Viola la legge nazionale e l’interesse pubblico, perché l’edificio occupa una porzione di piazza pubblica e concede illegittimamente il sottosuolo pubblico per rampe e parcheggi privati. Vogliamo poi l’applicazione per piazza Martiri del Piano Particolareggiato votato dal consiglio comunale nel 2009, che prevedeva un parcheggio pubblico interrato. Col progetto attuale sparisce il parcheggio pubblico sotto la piazza! E’ inaccettabile. Chiediamo ancora di non ingannare i cittadini con la previsione di un parcheggio pubblico in via VIII Marzo, quando si sa che tra due anni i parcheggio sparirà poiché in quest’area è prevista la costruzione di un hotel dello stesso imprenditore. Occorre poi pubblicazione di tutte le cartografie del progetto che permettano ai cittadini il confronto col Piano del 2009. L’Amministrazione ha il dovere di informare i cittadini sulle decisioni di interesse pubblico; di concedere in abbonamento, a chi ne farà richiesta, i parcheggi pubblici interrati dei palazzi Biava ed ex caserma CC, inutilizzati, in modo da supplire la carenza di parcheggi pubblici nella zona”.