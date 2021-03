Piazza Martiri consegnata a giorni, in settimana chiusure per asfaltature

Sarzana - Val di Magra - Sono quasi conclusi i lavori di Piazza Martiri a Sarzana, eseguiti dalla società Laurina srl. "L’area, nel giro di qualche giorno, verrà riconsegnata al Comune che, a sua volta, consegnerà gli spazi alla città", si legge in una nota diffusa da Palazzo civico. "Restano però ancora da sistemare - spiegano ancora dal Comune -, previa scarificazione e asfaltatura, alcuni tratti di vie coinvolte dall’area di cantiere, soprattutto in prossimità degli incroci. Si tratta di interventi a contorno della piazza Martiri, perlopiù a carico dell’ente attuatore, di cui solo alcuni tratti- molto limitati- sono invece a carico dell’ente comunale".



"In ogni caso, per consentire la loro esecuzione - continuano dall'ente - per le giornate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 marzo la Polizia locale sta predisponendo una temporanea modifica alla disciplina stradale delle strade coinvolte che, inevitabilmente, saranno off-limits al transito veicolare e pedonale per questioni di sicurezza fino alla conclusione degli interventi".



Il programma redatto dall'Ufficio tecnico spiega che lunedì prossimo, 8 marzo, a essere chiusa alla fruizione pubblica sarà via Gori, precisamente nel tratto che va da Viale della Pace fino a via Sobborgo Spina, dove inizieranno le operazioni di scarificazione del manto stradale che poi verrà riasfaltato ex-novo. Per consentire alle attività di continuare a operare verrà predisposto, entro le prime ore della mattinata, l'asfaltatura di una prima parte a costituzione di un camminamento in sicurezza a carico del soggetto attuatore.



Martedì 9 marzo e probabilmente anche mercoledì 10 marzo, spiegano dal Comune, i lavori di asfaltatura interesseranno invece Viale della Pace, nel tratto tra le vie Gori e Muccini: in quest'area i pedoni potranno utilizzare un camminamento pedonale, predisposto con apposita segnaletica, che da Via Muccini collegherà il portico esistente sino alla Via Gori.

La disciplina stradale temporanea delle aree e delle vie coinvolte a contorno di Piazza Martiri sarà adeguatamente indicata con apposita segnaletica stradale.