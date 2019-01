Piazza Martiri, Ponzanelli e Campi: "Ipotesi autotutela"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo doverosi approfondimenti, peraltro e necessariamente ancora in corso vista la complessità della materia, sono emersi elementi tali da obbligare quest'amministrazione a prendere in seria considerazione anche l'ipotesi di un ricorso all'autotutela in riferimento ad atti assunti dalla giunta precedente". Così in serata il sindaco di Sarzana Ponzanelli e l'assessore all'urbanistica in merito alla situazione di Piazza Martiri e del Laurina.



"Prima ancora, tuttavia, di ipotizzare un contenzioso che peserebbe sui cittadini e su una piazza già martoriata da un cantiere, l'amministrazione è doverosamente disponibile a riaprire un contraddittorio con la proprietà da traguardare ad un atto da sottoporre al Consiglio Comunale - unico organo sovrano a discutere di variazioni al PRG - colpevolmente ignorato in passato.”



"Ogni ulteriore passo, nell'ottica della massima trasparenza che contraddistingue questa amministrazione, sarà debitamente e coerentemente condiviso con la cittadinanza e gli organi di stampa".