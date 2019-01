Piazza Martiri, Comune chiede alla proprietà di rendere pubblico il progetto

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana prende una posizione sulla questione della riqualificazione di Piazza Martiri e la costruzione del nuovo palazzo che tanto sta facendo discutere residenti e cittadini. Il segretario Luigi Guerrera ha infatti scritto alla società Laurina Srl sottolineando l'intenzione dell'Amministrazione di “rendere visibile sul proprio sito istituzionale il progetto approvato nel 2016 e di darne evidenza pubblica presso le sedi comunali e sul territorio in ogni forma possibile”.



Il dirigente ha inoltre ricordato come associazioni e cittadini abbiano chiesto più volte di visionare il progetto di ristrutturazione e come legalità e trasparenza siano obiettivi strategici della giunta Ponzanelli.

Dieci giorni fa infine il Difensore Civico regionale aveva accolto la richiesta di riesame dell'accesso alla pratica fatta dal comitato Sarzana, che botta! Evidenziando che “ogni cittadino è legittimato a richiedere i documenti detenuti da una pubblica amministrazione senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale”.

Questa sera alle 21 intanto i cittadini si ritroveranno al centro sociale Barontini per una nuova assemblea pubblica.