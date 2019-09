Petricone lascia il Parentucelli, Pizzuto: "Una carriera costruita su passione e sacrificio"

Sarzana - Val di Magra - Ultima mattinata al Parentucelli per l'ormai ex dirigente scolastica Vilma Petricone andata in pensione dopo l'ultimo anno. Oggi è stato infatti il giorno del suo commiato dal mondo dell'insegnamento dopo oltre quarant'anni di servizio. Un impegno quotidiano sottolineato anche dal presidente del Consiglio di Istituto e consigliere comunale Andrea Pizzuto che ha parlato di "una carriera costruita sulla passione, sull'impegno, sul sacrifico e sull'amore per la scuola e i suoi studenti. Vilma ha contribuito in maniera determinante - efficacemente coadiuvata dal suo staff e dal personale docente e non docente -, a far crescere in qualità, offerta formativa e notorietà il Parentucelli Arzelà, diventato in breve tempo, sotto la sua guida, la più importante realtà scolastica della Provincia.

I nostri ragazzi - ha concluso ringraziandola - ti sono certamente riconoscenti. Non so, però, se mancheranno a loro i tuoi annunci all’interfono quando li invitavi ad entrare dopo il suono della campanella".