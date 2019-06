Petricone e Vincenzi lasciano il liceo, il saluto di Caleo e Pizzuto

Sarzana - Val di Magra - Con questo anno scolastico si è conclusa al Partentucelli-Arzelà anche l'esperienza della dirigente scolastica Vilma Petricone e del professore di lettere Lorenzo Vincenzi. A loro hanno rivolto parole molto significative sia il vicepreside Caleo che il presidente del consiglio d'istituto Pizzuto. “Volevo ringraziarli – ha scritto il primo – come ex sindaco della città di Sarzana, da collega ma soprattutto da amico. Credo che la nostra comunità tutta, debba essere loro riconoscente. Alcuni tratti li accomunano, non tutti. Ma visione,competenza e rispetto dei valori democratici sono caratteri che contraddistinguono entrambi. Cara Vilma e caro Lorenzo ci mancherete a scuola ma sono certo che ci ritroveremo sempre nei luoghi dove far crescere, con immutata passione, i nostri ragazzi e quindi anche le nostre speranze”.

“Due personalità diverse – li ha invece definiti il consigliere comunale di maggioranza - Vilma competente, dinamica, intraprendente, decisa e quanto mai testarda nel perseguire gli scopi che,negli anni, hanno fatto crescere la nostra scuola allargandone gli orizzonti e facendola conoscere, grazie ai numerosi progetti PON approvati e finanziati, in tutta Italia. Il professore Vincenzi, una persona colta, poliedrica, un insegnante rigoroso e amato dai propri studenti. Ci mancheranno entrambi. Il loro esempio sarà di stimolo a tutti noi per perseguire nuovi e ancora più importanti risultati e traguardi”.