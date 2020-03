Perrella nuovo presidente de “I volontari del Magra”, Ghirlanda lascia dopo undici anni

Sarzana - Val di Magra - “E’ giusto lasciare la strada a chi ha il tempo di tornare a operare per ottenere anche le ultime risposte che servono al territorio della foce del magra.”, così Luca Ghirlanda, fondatore e presidente dal 2009 prima del comitato I VOLONTARI DEL MAGRA e poi dell’omonima associazione, che da anni opera e lotta sul territorio, lascia la presidenza dell’Associazione al fine di dare la possibilità di riattivare la normale attività dell’associazione da qualche anno un po' rallentata a causa degli impegni lavorativi crescenti come Direttore di Produzione del Cantiere Sanlorenzo di La Spezia.

“Purtroppo la mia attuale professione e l’aumento del volume di lavoro del Cantiere, non mi lascia tempo da dedicare a questo nobile obbiettivo ovvero di continuare a pungolare gli Enti preposti per ottenere anche le ultime risposte di cui il territorio ha bisogno.” Dopo 11 anni di lotte, il Presidente storico Luca Ghirlanda pur rimanendo membro dell’associazione lascia l’incarico, il suo posto verrà ricoperto da Antonio Perrella, da anni attivista del Comitato e tra i fondatori, prima consigliere.

La votazione avvenuta in data 01 Marzo 2020 ha ricostruito il nuovo consiglio direttivo con Antonio Perrella Presidente, Antonello Andreani Vice presidente , Andrea Fiaschi tesoriere e due nuove quote rosa che portano a 3 le donne del direttivo del comitato. Ghirlanda rimarrà membro dell’associazione e consigliere del direttivo.



Il Comitato I VOLONTARIO DEL MAGRA nasce nel 2009 in seguito alle terribili alluvioni del dicembre 2009 e da subito raggiunge la guida dei movimenti locali iniziando una campagna di lotte e di pressione sugli enti che porta negli anni a tantissimi risultati sul territorio. Storiche le lotte ed i sit in in provincia di La Spezia, le battaglie con Burlando, Raffaella Paita, le battaglie all’autorità di bacino, storiche le manifestazioni di piazza (2000 persone a Sarzana). Il comitato è stato centrale nella lotta alla mal gestione del territorio ed è stato il fulcro locale di aggregazione di chi aveva subito pesanti alluvioni. A seguito di queste “battaglie” vinte, il Comitato ha anche aperto una sede ad Aulla nel 2011 a seguito dell’alluvione terribile che la città subiva a ottobre dell’anno precedente. Insieme agli altri comitati zonali dal 2010 in poi è stato uno dei comitati a unirsi nel Popolo degli alluvionati che per anni ha stressato la politica locale e regionale con lotte che ancora ora fanno venire la pelle d’oca. Ricordiamo la consegna del Pinocchio a Burlando, la partecipazione ad una seduta del senato a Roma fino a portare per ben due volte striscia la notizia sul territorio, prima con Capitan ventosa e poi con il Gabibbo. Il comitato in quegli anni era scatenato e si era fatto quasi tutti i politici nemici. Poi la svolta nelle elezioni comunali del 2014 con l’appoggio pubblico di Giacomo Giampedrone proprio pochi giorni prima dell’elezione. Un cambio radicale sul territorio che il Comitato in primis aveva visto come una svolta necessaria per provare a cambiare l’immobilismo sul territorio. L’appoggio del Comitato è stato fondamentale per la vittoria di livello che ha poi incassato. Da quegli anni ad oggi sicuramente la situazione ha preso una svolta positiva a partire dalla ristrutturazione del servizio della protezione civile regionale di cui proprio Giampedrone attualmente è il riferimento. Ma ancora tante sarebbero le lotte da portare avanti a livello locale:

“Credo fermamente che gli anni passati da presidente siano stati per me motivo di orgoglio e spero di aver dato il massimo per la nostra cittadinanza al fine di ottenere dei risultati nella salvaguardia del territorio. Continuerò a battermi per il mio territorio ma è necessario che qualcuno dedichi il giusto tempo alle iniziative , alle battaglie per l’ottenimento dei risultati sperati. Antonio (Perrella) è nel comitato dai primi giorni, un fondatore insieme ai tre storici ovvero io, Andreani e Fiaschi…persona seria e professionale, da sempre attivista e volontario di prima categoria, in campo in ogni occasione importante. Auguro ad Antonio il meglio come neo presidente dell’associazione con il mio massimo supporto”

“ Molti risultati sono stati ottenuti in termini di salvaguardia del territorio, manutenzione, pulizia dei canali e argini” dichiara il neo presidente Antonio Perrella, “ma da neo-guida di questa storica associazione punterò molto su tre temi chiari che ancora vanno affrontati e risolti . Il principale resta il dragaggio del fiume che si è un po' arenato in questi anni, segue la necessaria e urgente realizzazione della stazione di pompaggio fissa del Canal Grande già per altro finanziata dalla regione Liguria. Non ultimo fondamentale rilanciare un azione costante sul decoro e la pulizia del nostro territorio. Sarà anche un mast dell’associazione, “ continua Perrella, “ l’organizzazione di eventi mirati di volontariato mirati proprio a questo ultimo tema con eventi di green day da ripetersi con frequenza”.