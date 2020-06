Perdita d'acqua da quindici giorni, in piazza Luni sbucano le paperelle

Sarzana - Val di Magra - “I commercianti ringraziano Acam-Iren per il dono della piscina naturale in piazza Luni e via Marconi. Che spepero!”. Recita così il cartello che da questa mattina nella piazzetta di Sarzana sovrasta le due paperelle e il bimbo di gomma che sguazzano in una pozza d'acqua. I negozianti hanno infatti scelto l'ironia per segnalare la copiosa perdita d'acqua che prosegue da una quindicina di giorni. Il tutto con la speranza che qualcuno intervenga quanto prima a riparare il guasto.