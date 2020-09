Percorsi di inclusività, nuovi arredi scolastici alla Poggi Carducci per studenti con bisogni speciali

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha approvato la fornitura di nuovi arredi scolastici per l’allestimento di postazioni per studenti con disturbi dello spettro autistico alla Poggi-Carducci. Nell’ambito degli interventi atti all'adattamento e all'adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche, per l'adozione di misure funzionali al

contenimento del rischio da Covid-19, il Comune di Sarzana ha inteso continuare a promuovere percorsi di inclusività nell'ambito scolastico e didattico. Da qui l'acquisto di nuovi arredi scolastici per l'allestimento presso il plesso scolastico

“Poggi-Carducci” che consiste di 4 postazioni per studenti con disturbi dello spettro autistico consistenti in 28 sedie 6 tavoli ribaltabili su ruote e 4 armadi a giorno per una spesa complessiva di 5mila e 300 euro, sempre all'interno dell'assegnazione dal bando del Miur di un contributo pari a 90mila euro per i diversi interventi da effettuare nei plessi scolastici del territorio. L'acquisto di questi arredi consente altresì di creare spazi dedicati e distanziati per gli studenti con bisogni speciali.