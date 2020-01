Peracchini a Michelucci: "La Regione ci sta già aiutando. Il governo, invece..."

Sarzana - Val di Magra - “La situazione delle frane sulle quattro strade provinciali più duramente colpite lo scorso mese dai violenti fenomeni meteorologici, è attentamente gestita dagli uffici tecnici della Provincia. Siamo impegnati per intervenire nei tempi più rapidi possibili, pur senza risorse immediatamente disponibili ma con grande tenacia da parte dei nostri uffici nell'individuare tutte le formule tecniche e amministrative utili per ripristinare la piena fruibilità di quelle strade. Senza attendere suggerimenti, specie se smaccatamente strumentali come quelli del consigliere Michelucci, il dialogo istituzionale e la collaborazione concreta tra Provincia della Spezia e Regione Liguria è già ampiamente in essere e anzi, al momento è l'unica istituzione che ci sta veramente aiutando per una soluzione ai disagi patiti dai cittadini di Vezzano Ligure, di Pignone, di Follo e dei comuni della nostra riviera colpiti. I sindaci dei territori interessati sanno perfettamente dell'impegno della Provincia e, ovviamente, anche per i problemi della comunità di Vezzano Ligure: il sindaco Bertoni può certamente testimoniarlo". Così il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, interviene a commentare la situazione delle strade sul territorio e per replicare alle dichiarazioni del consigliere regionale di Italia vivia, Juri Michelucci.



"Invece di invocare gli interventi della Regione e della Provincia che già oggi sono al lavoro, il consigliere di Italia viva, forza politica della maggioranza di Governo, potrebbe dedicare il proprio tempo e i propri sforzi per indurre Conte e il suo leader Renzi a restituirci i soldi che loro stessi ci hanno sottratto e finalmente mettere la Provincia nelle condizioni di non dover attendere il sostegno economico d'emergenza di altri Enti. Infine, concludo osservando come la bulimica produzione di comunicati da parte di alcuni esponenti della maggioranza di governo non contenga mai, nemmeno una sola volta, le scuse a tutta la cittadinanza per la devastazione delle Province che loro stessi hanno promosso e attuato: ogni tanto oltre ai consigli superflui sarebbe più utile ammettere i propri errori e impegnarsi seriamente per porvi rimedio", conclude Peracchini.