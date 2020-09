Peracchini: "Lavori al Parentucelli-Arzelà avanti come da programma"

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione provinciale è sempre disponibile ad ascoltare i cittadini, ed in questo caso le famiglie degli studenti del liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana, al fine di garantire ogni opportunità per migliorare al massimo le potenzialità dell’istituto. Negli scorsi giorni, così come è stato comunicato anche in sede di assemblea tra i Dirigenti Scolastici e la stessa Provincia, i lavori richiesti dalla direzione scolastica del liceo Parentucelli-Arzelà sono entrati in fase conclusiva, il tutto nei tempi concordati e in un clima di collaborazione costante. Sinergia che è stata ribadita dagli stessi dirigenti scolastici sempre in sede di assemblea, dove è stato anche confermato che le opere in fase di definizione, così come quelle precedentemente programmate, non creano vincoli al regolare iter didattico.



È poi giusto informare che il programma di messa a norma dell’edificio per le necessarie procedure anti sismiche, iniziato in epoca precedente l’emergenza Covid19, è in corso così come previsto, i lavori non si sono mai fermati, ed avrà durata per tutto il 2020, come da programmazione. In ogni caso è stato possibile modificare il cronoprogramma per anticipare delle opere e fare in modo che l’attuale intervento riguardi aree dell’edificio in cui l’incidenza con l’attività didattica è minima. La nostra priorità è sempre stata quella di operare per portare a termine, questo in 45 giorni, tutte le opere che sono state concordate con la direzione dell’Istituto, così come avvenuto. Nello stesso tempo siamo a disposizione di tutti per cercare, dove possibile, nuove soluzioni a fronte di nuove necessità.



Il Presidente della Provincia della Spezia

Pierluigi Peracchini