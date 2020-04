Per non perdere contatto, la Fabbrica lancia iniziative sui social

Sarzana - Val di Magra - In queste settimane di sofferenza e di trasformazione delle nostre abitudini stiamo tutti cercando di trovare spazi e occupazioni che possano sostituire almeno in parte la socialità a cui stiamo rinunciando. A mancare è essenzialmente il contatto con gli altri e il piacere della condivisione di luoghi che fanno parte della nostra quotidianità. È difficile per tutti, in particolar modo per i bambini, che hanno bisogno di vivere e apprendere insieme ad altri coetanei, giocare e fare movimento all'aria aperta. Servono stimoli per la loro crescita e il loro benessere che non siano solo la tv o gli strumenti elettronici.

Normale che in questo contesto straordinario il centro commerciale "La Fabbrica" di Santo Stefano Magra non può essere vicino alle famiglie come lo era prima. E così è nata un'idea per non perdere contatto: “Abbiamo deciso di utilizzare i nostri canali social per raggiungere le famiglie - spiega Emilio Mauceri, direttore del centro di Via Arzelà -, qualche suggerimento sulle attività da svolgere in casa. Tutti insieme, grandi e piccoli, per trascorrere del tempo in maniera positiva”.

Ricette di cucina, piccoli lavori creativi, audiolibri, letture, disegni sono alcuni degli esempi: “Per questo – continua Mauceri - abbiamo anche coinvolto, e lo ringraziamo per la grande disponibilità, l'artista Beppe Mecconi: condividerà le sue storie per l'infanzia e le sue creazioni. Saremo felici se queste idee serviranno a trascorrere ore più leggere o se permetteranno ai bambini di scoprire qualcosa di nuovo e utile. Siamo certi che quando si tornerà alla normalità faremo tutti tesoro di questo tempo sospeso che ci ha fatto capire il vero valore di cose che davamo per scontate”. I vertici del centro stanno già immaginando, insieme agli esercenti del centro commerciale, nuove iniziative e servizi con cui La Fabbrica si aprirà alla comunità e al territorio per essere ancora più vicino ai bisogni di tutti, anche in modi che fino ad ora non erano mai stati ipotizzati.